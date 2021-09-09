Мончегорску присвоят звание города трудовой доблести

Мончегорск станет "Городом трудовой доблести". Фото: Олег ФИЛОНОК

Мончегорску присвоят звание "Город трудовой доблести". Об этом президент Владимир Путин 9 сентября сказал на заседании Российского оргкомитета "Победа". Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, которые своей самоотверженной работой в тылу внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. И Мончегорск, безусловно, достоин этого звания.

В период активных боевых действий именно мончегорский комбинат был стратегической целью немецкой армии - его даже не обстреливали, потому что хотели сохранить исключительно для себя. В первые месяцы войны все оборудование вместе с сотрудниками грузили в эшелоны и вывозили через Карельский фронт на Урал, где люди продолжили выпускать такое необходимое для страны сырье.

Оставшиеся сотрудники комбината много месяцев сжигали в печах ветошь и дрова, заставляя противника думать, что завод вовсю работает, и тем самым сохраняя от разрушения и уничтожения как сам комбинат, так и близлежащие территории.

Редакция "КП"-Мурманск" пообщалась с исполняющим обязанности главы администрации Мончегорска Анатолием Селезневым.

- Для нас это решение не стало новостью. Мы готовились к нему почти год: собирали документы, справки, поднимали архивы. Нам очень помогли комбинат, правительство Мурманской области. Была проделана огромная работа. Все документы пристально изучила Академия наук РФ и подтвердила наши выводы, - рассказал Анатолий Селезнев.

В городах трудовой доблести устанавливают памятные знаки - стелы, приводят в порядок все памятники, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

- Мы очень рады этому событию, - добавил Анатолий Селезнев. - Для мончегорцев это особый повод для гордости. Немногие города удостаиваются этого высокого звания. А мы - достойны!

Редакция "КП"-Мурманск" от всей души поздравляет Мончегорск с этим важным событием!

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