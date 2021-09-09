Сейдозеро вошло в топ-10 самых красивых озер России

Сейдозеро является одним из самых интересных мест в России. Фото: Олег ФИЛОНОК

Озеро в Мурманской области вошло в топ-10 самых красивых озер России для путешествий этой осенью. Сейдозеро Кольского Заполярья разделило с Кояшским озером в Крыму третье и четвертые места по популярности. За озеро в Мурманской области проголосовали 8% опрошенных.

Лидером опроса стало Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. Его выбрали 35% опрошенных. На втором месте Байкал в Бурятии и Иркутской области, за него отдали голоса 21%.

Помимо этого россияне называли такие озера как Баскунчак в Астраханской области, Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, Селигер в Тверской области, Малиновое озеро в Алтайском крае, Кардывач в Красной Поляне и Озеро Лотосов в Волгоградской области.

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