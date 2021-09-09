Андрей Малахов подарил Апатитам 4 тысячи тюльпанов

В акции примут участие все желающие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В честь Дня города телеведущий Андрей Малахов подарил Апатитам тысячи прекрасных тюльпанов. Об этом сообщила заместитель главы администрации Апатитов Светлана Кательникова.

- По инициативе нашего известного земляка в Апатитах высадим более 4 тысяч тюльпанов. Посадку проведем 11 сентября, в День города, украсим клумбу на центральной площади, высадим цветы рядом с памятным знаком землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и на улицах города, - рассказала заместитель.

В акции примут участие специалисты ПОСВИРа, а также пятиклассники с родителями, 55-летние жители и все горожане.

Уже следующим летом, когда цветы распустятся, тюльпаны порадуют яркими красками всех апатитчан и гостей города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликована полная программа празднования Дня города в Апатитах. Горожан ждут спортивные соревнования, костюмированные вечеринки и концерты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru