Стали известны имена находившихся на борту перевернувшегося катера в Печенгском районе

На борту катера было пять человек. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 18.00 7 августа погранслужба нашла у берега в районе бухты Долгая Щель в Печенгском округе Мурманской области катер.

В 10 утра он вышел из Лиинахамари, а около часа дня перевернулся из-за удара волны. Вечером того же дня нашли одного выжившего, а после - тело одного из бывших на борту мужчин. На следующий день спасатели нашли тело еще одного человека.

Источник в силовых структурах сообщил «КП»-Мурманск» имена тех, кто был на борту катера.

Стаханов Алексей Николаевич, 23.01.1961 г.р.

Петрухин Сергей Александрович, 13.04.1969 г.р.

Булатова Елена Николаевна, 24.04.1964 г.р.

Меньшиков Юрий Петрович, 02.05.1962 г.р.

Ячменов Олег Александрович, 09.09.1967 г.р.

"КП"-Мурманск" выражает соболезнованием родным погибших и пропавших.

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