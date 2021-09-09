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Здоровье9 сентября 2021 13:44

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 сентября 2021 года составило 1907 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 9 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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За последний день выявили 141 новый случай заражения COVID-19.

За последний день выявили 141 новый случай заражения COVID-19.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 сентября 2021 года - 1907 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 251 умерший на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 141 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 69 468 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, как сочетать прививки от коронавируса и гриппа.

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