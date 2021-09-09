11 сентября в Апатитах отметят День города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети опубликована полная программа празднования Дня города в Апатитах. Праздник состоится в субботу, 11 сентября.

Горожан и гостей ждут самые разнообразные представления, выступления и соревнования. В районе лыжных трасс МАУ ФСК «Атлет» состоятся состязания по спортивному ориентированию. У спортивного зала санаторий «Изовела» пройдут мастер-классы для школьников от Мистера Глупых Идей.

На площади Ленина всех первоклассников ждут на забег, а потом вместе с родителями на концертную программу и интерактивные площадки. Кульминацией праздника станет праздничный парад под предводительством Министра Глупых Идей, флешмоб «Прекрасная половина» и костюмированная вечеринка «Звездный юбилей».

Завершится праздник танцами и фестивалем Open Air в ритме РULSE.

Программ Дня города в Апатитах. Фото: администрация Апатитов

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