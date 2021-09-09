В Мурманской области выявили нарушения при согласовании границ рыболовных участков

Природоохранной прокуратурой на решение комиссии принесен протест.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Мурманская природоохранная прокуратура выявила нарушения в решении региональной комиссии, которая согласовывала границы рыболовных участков на особо охраняемой территории.
Были отданы, в том числе, границы участков на реках Лебяжья и Поной для рыболовства коренных малочисленных народов Севера. Однако оказалось, что эти границы расположены на территории природного зоологического заказника регионального значения «Понойский», согласно положению о котором, лов рыбы на территории заказника разрешается только постоянным жителям Каневки и Краснощелья.
- Поскольку в положении о заказнике традиционное рыболовство, которым вправе заниматься представители коренных малочисленных народов Севера, в том числе проживающие вне сел Каневка и Краснощелье, не указано в качестве допустимого вида деятельности, природоохранной прокуратурой на решение комиссии принесен протест, рассмотрение которого находится на контроле, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
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