В Мурманской области выявили нарушения при согласовании границ рыболовных участков

Природоохранной прокуратурой на решение комиссии принесен протест. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мурманская природоохранная прокуратура выявила нарушения в решении региональной комиссии, которая согласовывала границы рыболовных участков на особо охраняемой территории.

Были отданы, в том числе, границы участков на реках Лебяжья и Поной для рыболовства коренных малочисленных народов Севера. Однако оказалось, что эти границы расположены на территории природного зоологического заказника регионального значения «Понойский», согласно положению о котором, лов рыбы на территории заказника разрешается только постоянным жителям Каневки и Краснощелья.

- Поскольку в положении о заказнике традиционное рыболовство, которым вправе заниматься представители коренных малочисленных народов Севера, в том числе проживающие вне сел Каневка и Краснощелье, не указано в качестве допустимого вида деятельности, природоохранной прокуратурой на решение комиссии принесен протест, рассмотрение которого находится на контроле, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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