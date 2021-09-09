В Мурманске пройдут траурные мероприятия по погибшему главе МЧС России

При возложении цветов необходимо соблюдать масочный режим. Фото: ГУ МЧС по МО

8 сентября не стало главы МЧС России Евгения Зиничева. Напомним: он трагически погиб в Норильске, сорвавшись со скалы, спасая режиссера Александра Мельника. Министру было 55 лет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, 10 сентября с 12.00 до 14.00 у памятного знака «Тем, кто жизни своей не щадя, чужие спасает…», расположенного на территории пожарно-спасательной части №7 в Мурманске (ул. Шабалина, 8) пройдут траурные мероприятия, посвященные памяти Евгения Николаевича.

- Желающие могут разделить боль утраты, возложив цветы к подножию памятного знака. При возложении цветов необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, - отметили в спасательном ведомстве.

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