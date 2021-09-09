Жителям Мурманской области с начала года задолжали более 7 миллионов рублей по зарплате

Уже рассмотрено и удовлетворено 123 иска.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманской области за 8 месяцев 2021 года суды взыскали с организаций задолженность по зарплате северянам на общую сумму более 7,2 миллиона рублей.
Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства в суд общей юрисдикции прокуроры направили 173 иска о взыскании долга по зарплате на общую сумму более 5,7 миллиона рублей. Уже рассмотрено и удовлетворено 123 иска.
- Кроме того в мировые суды направлено 167 заявлений о взыскании недополученной зарплаты на общую сумму более 4,7 миллиона рублей, 122 из которых на сумму в 3,5 миллиона рублей уже рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Работа, направленная на восстановление нарушенных прав жителей региона в сфере оплаты труда, продолжается.
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