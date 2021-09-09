Жителей Североморска предупреждают о задымлении города

Возможно снижение видимости. Фото: администрация Североморска

С 9 по 15 сентября с 08.00 до 20.00 Североморск будет окутан дымом. Это произойдет из-за проведения на Северном флоте мероприятий боевой подготовки, в рамках которых пройдут учения по аэрозольной маскировке, что может привести к кратковременному задымлению территории нейтральными дымами.

- В ходе проведения учений возможно снижение видимости в данный период. Единая дежурно-диспетчерская служба рекомендует воздержаться от проветривания жилых и служебных помещений в период дымопуска, - предупредили в администрации ЗАТО Североморск.

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