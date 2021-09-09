Один из пассажиров перевернувшегося в Баренцевом море пассажиров умер за двое суток до дня рождения

Двух пропавших пассажиров с катера до сих пор не нашли. Фото: МЧС по МО

7 сентября из Лиинахамари вышел катер Grizzly, на борту которого было пять человек. Около часа дня его перевернула высокая волна, все пассажиры и судовладелец оказались в холодной воде.

Полчаса они держались за катер, но трое не смогли больше бороться с холодом, отпустили судно и утонули. Потом Grizzly дрейфовал еще пять часов, пока его не прибило к берегу. Двое выживших выбрались на сушу, где один умер от переохлаждения.

Все пассажиры катера - трое мужчин и женщина - были из Заполярного. Как стало известно "КП"-Мурманск", у одного из них 9 сентября был бы день рождения, ему исполнилось бы 54 года.

Напомним: поиски двух пропавших были приостановлены до утра 9 сентября.

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