В центре Мурманска пройдет мобильная ярмарка "Наша рыба"

Сначала мобильная ярмарка "Наша рыба" откроется в Мурманске, затем - в Кандалакше. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году ярмарка "Наша рыба" стала мобильной. Первым городом, в котором она побывала, стала Кола. Теперь география расширяется.

11 сентября "Наша рыба" откроется на улице Воровского в Мурманске.

- На ярмарке можно приобрести охлажденную, мороженую, копченую рыбу, пресервы, морепродукты. Ярмарка будет посещать населенные пункты по субботам, торговля продлится с 11 до 19, - сообщили организаторы.

25 сентября ярмарка приедет в Кандалакшу.

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