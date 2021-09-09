Поиски пассажиров с перевернувшегося в Баренцевом море катера приостановили до утра

Поиски пропавших рыбаков приостановили до утра. Фото: МЧС по МО

В МЧС по Мурманской области сообщили, что поисковые работы у бухты Долгая Щель приостановлены. 7 сентября в акватории Баренцева моря от удара волны перевернулся катер, на борту которого находились пять человек. Тела двух нашли, один пассажир выжил.

- Поиски приостановлены до утра, - сообщили в МЧС региона вечером 8 сентября.

Напомним: после трагедии пропавших рыбаков искали всю ночь, к утру следующего дня на месте работали 74 человека.

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