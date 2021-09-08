Единственный выживший в крушении катера в Баренцевом море рассказал про свое спасение

Спустя пять часов дрейфа катер прибило к берегу. Фото: Мурманская транспортная прокуратура

7 сентября в Баренцевом море рядом с бухтой Долгая Щель перевернулся катер с пятью рыбаками на борту. Около 10 утра судно вышло из Лиинахамари, а около 18.00 его нашли у береговой линии пограничники.

По последним данным, спасатели нашли тела двух человек, поиски еще двух ведутся. Единственный выживший уже дал показания и рассказал, как случилась трагедия.

- Судно дрейфовало почти пять часов, пока около 18.00 его не прибило к берегу. Двое мужчин выбрались на сушу, но один из них вскоре скончался от сильного переохлаждения, - сообщил источник. "КП"-Мурманск" в силовых структурах.

Также выживший мужчина рассказал, как погибли еще три человека. Подробности читайте в нашем материале.

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