Пропавшую в августе жительницу Мончегорска нашли мертвой

К сожалению, вернуться домой живой и невредимой северянка не смогла. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманской области завершились поиски 41-летней жительницы Мончегорска Екатерины Боковой. Женщина нуждалась в медицинской помощи, ушла из дома на улице Ленинградской еще 17 августа. С тех пор было не известно, где же она находится.

К сожалению, вернуться домой живой и невредимой северянка не смогла. Как сообщили в поисково-спасательном отряде "СеверСпас", Екатерина Бокова погибла.

В следственном комитете нам уточнили, что смерть женщины не носит криминальный характер.

- Проведена процессуальная проверка, в ходе которой установлено, что никаких преступлений в отношении северянки не совершалось. Причина смерти - острая коронарная недостаточность, - рассказала "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Наталья Тростина.

Напомним: Ирину Лиморенко из Мурманска нашли мертвой в квартире. Следователи устанавливают причину смерти 33-летней северянки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще одного пассажира с перевернувшегося катера в Печенгском районе нашли мертвым. Продолжается поиск еще двух человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru