Житель Апатитов до смерти избил старшего брата

По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Апатитах в ночь с 28 на 29 августа поссорились два родных брата, что закончилось трагедией. Конфликт произошел между 53-летним и 39-летним мужчинами.

- Разозлившийся младший брат не меньше трех раз ударил по голове старшего, от которых последний потерял сознание и упал на пол, а после он избил родственника ногами. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Злоумышленник находится под стражей.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, устанавливается картина произошедшего. Расследование продолжается.

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