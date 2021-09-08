В Кировске открыли спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Фото: правительство Мурманской области

В Кировске 8 сентября открыли спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Для фристайлистов и горнолыжников построили новый специальный комплекс, подъемник в 765 метров, системы искусственного оснежения и освещения горнолыжной трассы.

– По сути, мы возрождаем сегодня горнолыжную школу в Кировске, некогда славную своими высокими достижениями. Все это находится рядом с активно развивающимся туристическим горнолыжным комплексом «Большой Вудъявр», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время конференц-связи с федеральным правительством.

Почетным гостем церемонии в Кировске стал вице-президент Федерации горнолыжного спорта России Валерий Цыганов. По его словам новый комплекс – один из лучших в стране, где можно организовать полноценные тренировки по горнолыжному спорту.

– Мы очень рады, что Кировск после долгого перерыва возвращается в горнолыжную «семью». Федерация уже включила в проект календарного плана Минспорта России набор соревнований, которые здесь будут проходить. Мы очень хотим, чтобы уже в ноябре здесь состоялись соревнования Кубка России. И мы запланировали тренировочный процесс национальной сборной здесь, в Кировске, – сказал Валерий Цыганов.

После получения госэкспертизы, юные горнолыжники смогут приступить к тренировкам в новых условиях. Спортшкола в Кировске стала одним из 16 спортивных объектов в 13 регионах страны, созданных по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» и нацпроекту «Демография» и запущенных одновременно в рамках проходящего в Казани международного форума «Россия – спортивная держава».

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