На стенах Мурманской областной Думы нашли десятки мотыльков

Северянка поделилась необычной фотографией областного парламента.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жительница Мурмашей Елена Молодцова поделилась с редакцией "КП"-Мурманск" фотографией не самого привычного для заполярной осени события.
Стены Мурманской областной Думы облепили десятки мотыльков.
- Я шла на работу и очень удивилась! Сначала думала, почему фасад в точечку. Их было много, несколько десятков на всех входной группе - рассказала Елена "КП"-Мурманск".
Мотыльки облепили фасад облудмы. Фото: Елена Молодцова
Погода стоит такой холодной, что бабочкам впору уже думать о спячке. Но эти малыши, видимо, решили погреться на таком редком в последние дни солнце.
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