МЧС по Мурманской области о погибшем Евгении Зиничеве: "Будем гордиться, что служили под его руководством"

Министру было 55 лет. Фото: ГУ МЧС

В главном управлении МЧС России по Мурманской области сообщили о том, что при исполнении служебного долга погиб Министр РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал армии Евгений Зиничев. Ему было 55 лет.

Министр сорвался со скалы, пытаясь спасти поскользнувшегося режиссера, который тоже погиб. ЧП произошло в Норильске, на арктических межведомственных учениях.

- Для всех сотрудников МЧС России Евгений Николаевич останется примером служебного долга, высокопрофессиональным и справедливым руководителем. Мы навсегда сохраним память о нем и будем гордиться, что служили под его руководством, - отметили в МЧС по Мурманской области.

"КП"-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким Евгения Зиничева.

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