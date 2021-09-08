За сутки в Мурманской области 143 человека заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 327 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 8 сентября 2021 года, за последние сутки 143 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 327 человек, количество летальных исходов - 1898 (+9 за сутки). Больше всего зараженных выявлено в Мурманске, Североморске и Кандалакшском районе.

Напомним: в Мурманской области от коронавируса привилась 231 тысяча человек. В регионе продолжают сворачивать ковидные койки.

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