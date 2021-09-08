Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 сентября 2021 года составило 1898 человек

За последний день выявили 143 новых случая заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 сентября 2021 года - 1898 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 251 умерший на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 143 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 69 327 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, как сочетать прививки от коронавируса и гриппа.

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