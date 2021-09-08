В Териберке появился новый арт-объект

Автор вдохновился найденным в Териберке брошенным транспортом. Фото: vk.com/evcmurmansk

Краешек света на берегу Северного Ледовитого океана - Териберку - продолжают украшать арт-объектами. Напомним: недавно в поморское село вернулся скелет Левиафана, а также установили скульптуру хвостов китов. Также там появятся наскальные изображения гигантских троллей.

Еще один необычный арт-объект теперь красуется на берегу Баренцева моря - ярко-красный . "мотоцикл", который на самом деле является болотоходом. К его созданию приложил руку волонтер Валентин Петров.

- Автор вдохновился найденным здесь же, в Териберке, брошенным транспортным средством, привез в свою мастерскую, покрасил, собрал, и вуаля - арт-объект готов. На фоне сурового северного пейзажа смотрится очень даже неплохо, - отметили в Едином волонтерском центре Мурманской области.

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