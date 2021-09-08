Стала известна причина крушения катера у бухты Долгая Щель

Катер перевернулся, потом его прибило к берегу.

7 сентября на берег бухты Долгая Щель в Печенгском округе Мурманской области выкинуло катер. Он вышел около 10 утра из Лиинахамари с судовладельцем и четырьмя пассажирами на борту.

Одного выжившего нашли рядом с судном, тело еще одного - во время поисково-спасательной операции, которая развернулась после 18.00, когда катер нашла погранслужба. Напомним: следователи на транспорте возбудили уголовное дело. Предварительная причина трагедии уже ясна.

- Около полудня произошло опрокидывание судна из-за резкого крена от волны, в результате чего два пассажира и капитан оказались в воде, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Выжившего рыбака допросили, а поиск еще трех человек продолжается.

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