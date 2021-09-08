Искать пропавших людей в Мурманской области будут беспилотники

Беспилотники смогут обследовать территорию Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На полях межведомственных опытно-исследовательских учений в Арктической зоне РФ, которые состоялись в Мурманской области 7 и 8 сентября, стало известно, что в регионе будет создана беспилотная авиационная группировка. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Сейчас развиваем беспилотную авиацию, первый беспилотник пришел. Планируем, чтобы беспилотная авиационная группировка функционировала, закрывая всю Мурманскую область, реагируя на ЧС, занималась поиском пропавших людей, - уточнил глава региона.

В частности, беспилотники смогут следить за лесными пожарами и браконьерами.

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