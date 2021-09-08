Следователи возбудили уголовное дело по крушению катера у бухты Долгая Щель

Катер нашли на берегу. Фото: Мурманская транспортная прокуратура.

7 сентября потерпел крушение катер, который около 10 утра вышел на морскую рыбалку из Лиинахамари, а около 18.00 его нашли перевернувшимся на берегу бухты Долгая Щель.

По последним данным, один человек смог спастись, еще одного нашли мертвым. Продолжаются поиски еще троих.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта), - сообщили "КП"-Мурманск" в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

К поискам рыбаков привлекли вертолет.

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