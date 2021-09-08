Жителям Мурманской области рассказали, как сочетать прививки от коронавируса и гриппа

Можно сделать и прививку от гриппа, и от коронавируса, но с интервалом в месяц.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От коронавируса в Мурманской области привилась 231 тысяча человек. Также в регион начала поступать вакцина от гриппа. Этой осенью от него планируют привить почти 400 тысяч человек. Но встает вопрос: как совместить вакцинацию от гриппа и от коронавируса?
- Интервал между прививками должен быть не менее месяца, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Мурманской области.
При этом надо понимать, что вакцина от гриппа не защитит от коронавируса и наоборот.
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