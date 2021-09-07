В Мурманскую область поступили первые дозы вакцины от гриппа

В Мурманской области начинается прививочная кампания от гриппа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые дозы вакцины от гриппа для взрослых и детей стали поступать в лечебно-профилактические учреждения Мурманской области. По данным на 7 сентября, в регионе привито 415 детей, в том числе 62 – дошкольного возраста. Всего в этом эпидсезон прививку смогут сделать 391 870 человек.

– Вирус гриппа пока еще не начал циркулировать. Но к наступлению эпидсезона советуют подготовиться всем: детям, беременным женщинам; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом; детям от 6 месяцев до 7 лет; школьникам, студентам, медицинским работникам и работникам системы образования, – сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Сейчас прививку от сезонного гриппа можно сделать во всех поликлиниках, подведомственных региональному министерству здравоохранения.

Однако в минздраве напомнили северянам, что интервал между любыми прививками должен составлять не менее месяца.

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