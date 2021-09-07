В Мурманске состоится концерт Хабиба

Концерт Хабиба будет бесплатным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполнитель Хабиб, известный по песне «Ягода-малинка», выступит с концертом в Мурманске. Он запланирован на 11 сентября, об этом сообщил в группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

Выступление состоится на площадке рядом с одним из супермаркетов у остановки кинотеатра «Мир». Начало в 13.00. Вход свободный.

Напомним: 6 сентября стало известно, что на семейном фестивале «На Севере – спорт!» выступит популярная поп-группа Dabro.

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