В Мурманске состоится концерт Хабиба

Концерт Хабиба будет бесплатным.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Исполнитель Хабиб, известный по песне «Ягода-малинка», выступит с концертом в Мурманске. Он запланирован на 11 сентября, об этом сообщил в группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».
Выступление состоится на площадке рядом с одним из супермаркетов у остановки кинотеатра «Мир». Начало в 13.00. Вход свободный.
Напомним: 6 сентября стало известно, что на семейном фестивале «На Севере – спорт!» выступит популярная поп-группа Dabro.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области выступят "Отпетые мошенники" и Миша Марвин. Музыкантов пригласили на День Оленегорска (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru