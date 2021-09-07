На кладбище Мурманска заметили следы медведя

Следы медведя нашли среди могил. Фото: vk.com/murmanskgroup

Нна днях в районе городского кладбища в Мурманске заметили следы медведя. Там же косолапого видели в конце июля.

- В районе 60-х секторов обнаружили следы медведя. Местные жители подтвердили, что ранее также наблюдали следы на секторах 67-68, - пишет паблик "Мурманск".

Ясно, что мишка вряд ли пришел с цветами на могилу.

- Специалисты ранее туда выезжали, однако медведь больше не появлялся, - сообщил «КП-Мурманск» начальник отдела государственного охотничьего надзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Если поступит информация от ЕДДС или администрации города, то будут принимать меры.

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