Жительница Мурманской области выиграла в лотерею квартиру за 1,5 миллиона рублей

Северянка решила взять деньги вместо квартиры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Мурманской области Антонина Галкина купила лотерейный билет на почте, и он оказался счастливым. Северянка выиграла квартиру за 1,5 миллиона рублей.

- Я смотрела трансляцию тиража по телевизору. Когда в поле оставалось зачеркнуть последнее число, я вслух попросила, чтобы оно выпало, - и шар с нужным номером выкатывается из лототрона. Стоп, игра! Наконец-то я выиграла! - рассказала о своей удаче Антонина Галкина.

Впрочем, северянка решила не брать квартиру, а переоформила приз на деньги. Часть из них она решила отдать внуку на учебу, а оставшуюся часть выигрыша вложить в недвижимость.

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