В Кольском районе готовятся к проведению XXIV осенних саамских игр

Стартует праздник 11 сентября на площадке возле Лопарского сельского дома культуры. Фото: правительство МО

11 сентября на станция Лопарская состоятся XXIV традиционные осенние саамские игры. Они давно стали одним из наиболее ярких и значимых мероприятий Кольского района.

Саамаские игры рассказывают гостям и жителям Мурманской области о самобытной культуре, национальных традициях и художественных промыслах коренных малочисленных народов Севера. В основе праздника – национальные игры и состязания. Гостям предложат поучаствовать в метании няртолы (аркана) на хорей, стрельбе из арбалета, прыжках через нарты и в ловле рыбы «на банку». А главным действием спортивных соревнований, как и прежде, будет женский саамский футбол.

– Помимо этого, для гостей подготовили концертную программу с номерами от творческих коллективов Кольского и Ловозерского районов, выставку-продажу изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционное угощение саамкой ухой, – сообщили в министерстве внутренней политики Мурманской области.

Стартует праздник в полдень на площадке возле Лопарского сельского дома культуры. Участников просят соблюдать меры безопасности, используя средства индивидуальной защиты и соблюдая дистанцию.

Напомним, что впервые саамские игры прошли в 1997 году. Их организовал отделом культуры администрации Кольского района. За прошедшие годы праздник получил не только региональное, но и федеральное признание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Популярная поп-группа выступит на семейном фестивале в Мурманске. В областном центре ждут концерт Dabro (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru