Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 сентября 2021 года составило 1889 человек

За последний день выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 сентября 2021 года - 1889 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 250 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 69 184 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманской области от коронавируса привилась 231 тысяча человек. В регионе продолжают сворачивать ковидные койки.

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