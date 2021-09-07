В Гаджиево офицер обиделся на обращение на "ты" от подчиненного и ударил его ногой

Офицер ударил подчиненного ногой по голени. Фото: Олег ЗОЛОТО

Судом закончилась для старшего лейтенанта из Гаджиево его вспыльчивость. 23 июня он возмутился, что его подчиненный обращается к нему на "ты" и отказывается выполнять приказание. Поэтому ударил его ногой по голени, и так сильно, что на месте удара появился кровоподтек. Все происходило в помещении военной комендатуры.

Офицера судили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

- В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в содеянном раскаялся, а также принес свои извинения потерпевшему и в качестве компенсации за причиненный вследствие его действий вред передал потерпевшему 3 000 рублей, - сообщили в ВСУ Северного флота. Суд смягчил приговор, так как у офицера есть маленький ребенок, а также он раскаялся и является ветераном боевых действий, к уголовной ответственности привлекается впервые. Поэтому приговорил его к штрафу в размере 100 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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