Для дикого жеребенка в Кузомени придумывают имя

Для жеребенка из Кузомени выбирают имя. Фото: vk.com/mustangipomory

В июне в табуне диких лошадей в Кузомени случилось долгожданное пополнение: кобыла Снежка ожеребилась. Сначала думали, что это девочка, но оказалось, что мальчик. Снежка остается единственной кобылой.

В прошлом году малыш погиб почти сразу после рождения, поэтому за этого жеребенка очень волновались. Но прошло лето, он заметно окреп.

- Время летит очень быстро, жеребеночек растет не по дням, а по часам, хочется его как-то назвать. Дорогие друзья, давайте вместе придумаем ему имя, - обратилась к северянам семья Чуниных, которая приглядывает за табуном. - У лошадиного семейства все в порядке, все здоровы, бодры и веселы, спасибо вам за помощь, заботу, любовь к лошадям. Вместе мы переживем зиму!

Свой вариант имени можно предложить здесь. Одно из самых популярных предложений - Север.

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