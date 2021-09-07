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Спорт7 сентября 2021 9:29

Популярная поп-группа выступит на семейном фестивале в Мурманске

В областном центре ждут концерт Dabro
Татьяна ЖДАНОВА
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Северян ждет семейный праздник.

Северян ждет семейный праздник.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Популярная поп-группа даст концерт в Мурманске. Выступление исполнителей из Dabro станет завершающей частью семейного фестиваля «На Севере – спорт!». Об этом сообщают организаторы.

Выступление столичных музыкантов запланировано на площадке, расположенной в Долине Уюта. Начало в 16.45 минут 12 сентября.

Отметим, что помимо этого в программе фестиваля велозаезды для детей и детей и родителей и забеги на дистанции в 2000 и 3000 метров. А так же вручение премии «Народный тренер» и «Народная команда».

Программа фестиваля. Фото: минспорт Мурманской области

Программа фестиваля. Фото: минспорт Мурманской области

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