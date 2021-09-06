Уроженец Мурманской области завоевал "золото" на Паралимпийских играх в Токио

Спортсмен представлял на Паралимпийских играх Москву. Фото: Reuters
Россиянин Руслан Кузнецов выиграл "золото" на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен одержал победу в шоссейной велосипедной гонке. Дистанцию в 79 километров он преодолел за 2 часа и 34 минуты, опередив своего соперника из Швейцарии. Участники выступали в категории H3, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
Руслан Кузнецов является бронзовым призером Кубка мира и многократным чемпионом России. Спортсмен представлял на Паралимпийских играх Москву, однако свое детство и юношество он провел в Мурманской области - жил и учился в Заозерске.
На Паралимпиаде, которая завершилась 5 сентября, сборная России заняла 4 место. Всего у нашей страны 118 медалей, 36 из которых - золотые.
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