В Мурманске из центра "Ровестник" пропала 17-летняя девушка

Северянку ищут почти неделю. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске ищут пропавшего подростка. 17-летняя Виктория Гальченя ушла из мурманского центра помощи детям "Ровесник" 1 сентября, и с тех пор не известно, где же она находится.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые длиной до плеч.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей северянке, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: Ирину Лиморенко из Мурманска нашли мертвой в квартире. Следователи устанавливают причину смерти 33-летней северянки.

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