В Кандалакше создадут «Лагерь настоящих героев»

На базе "Гандвига" откроется "Лагерь настоящих героев". Фото: правительство Мурманской области

В Кандалакше создадут детско-юношеский военно-патриотический центр «Лагерь настоящих героев». Он будет размещен на базе нынешнего оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг» на берегу Белого моря.

Концепцию лагеря представили на совещании в правительстве региона.

– Мы обсуждали проект с Ксенией Шойгу, и нам, конечно, очень хочется, чтобы у нас появился такой объект. Чтобы наших ребят можно было посменно туда отправлять и погружать эмоционально в военно-патриотическую среду. Для нас это особенно важно, потому что у нас в области большое количество военных, здесь базируется Северный флот, – отметил, открывая встречу, губернатор Андрей Чибис.

От старого оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг» сохранятся спальный и административный корпуса. В дополнение к ним возведут 24 новых объекта. Среди них - спортивный и учебно-методический центры.

– Мотивом планировки станет спираль, подобная расходящемуся в воде следу судового винта. Вокруг центральной площадки для построения расположатся полусферические спальные модули на несколько человек, – сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Подростки в лагере смогут посещать многофункциональные спортплощадки, скейт-парк, веревочный парк, скалодромом, комплексную полосу препятствий. Объект намерены сдать в эксплуатацию в июле 2022 года.

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