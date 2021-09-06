Художники украсили фасады домов мурманской Росты 14 арт-объектами

В завершении фестиваля художники подарили городу 14 арт-объектов монументальной живописи – муралов. Фото: правительство Мурманской области

Художники из пяти стран украсили фасады домов микрорайона Роста в Мурманске 14 муралами.

Произведения монументальной живописи появились в областном центре в рамках международного фестиваля урбан-арта с созвучным названием «Рост». Его участниками стали художники-монументалисты из России, Белоруссии, Сербии, Армении и Молдовы. Сам фестиваль проводился при поддержке Фонда президентских грантов. На проведение организаторы выиграли грант в 500 тысяч рублей. На них закупали краски и расходные материалы.

Во время фестиваля для широкой аудитории прошли жителей лекции, мастер-классы и воркшопы. В завершении фестиваля художники подарили городу 14 арт-объектов монументальной живописи – муралов.

Участниками фестиваля стали художники-монументалисты из России, Белоруссии, Сербии, Армении и Молдовы. Фото: правительство Мурманской области

– Это яркие краски, это хорошее настроение, мы надеемся, что уличное творчество, муралы будут радовать жителей микрорайона и гостей нашего города. Хочется поблагодарить команду организаторов фестиваля, – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

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