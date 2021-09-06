Нового почетного гражданина Мурманска могут выбрать из числа артистов областного драмтеатра

Во время вручения наград артистам драмтеатра Тамара Прямикова предложила заявить кого-то на звание "Почетный гражданин города-героя Мурманска".

Во время празднования Дня города в Мурманске также награждают тех, кого наградили званием «Почетный гражданин города-героя Мурманска». За кандидатов, которых выдвинули разные организации и объединения, голосуют депутаты горсовета.

В 2019 году звания был удостоен заслуженный врач Российской Федерации, стоматолог Юрий Паюсов, годом ранее - митрополит Мурманский и Мончегорский Симон, предприниматель Ирина Мокерова, директор мурманской СДЮШОР-3 Валерий Калмыков. Как можно заметить, деятелей культуры чествуют так не очень часто.

- У вас в коллективе есть достойные люди, которых вы можете выдвинуть, - обратилась к коллективу Мурманского областного драмтеатра во время сбора труппы заместитель председателя Совета депутатов Тамара Прямикова.

Артисты сообщили, что рассмотрят это предложение.

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