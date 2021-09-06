В Кандалакшскую ЦРБ не поставили медоборудование на 23 миллиона рублей

Прокуратура города внесла представление в адрес директора ООО «Медтрейд». Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Кандалакши выявила нарушения в деятельности ООО «Медтрейд». В рамках нацпроекта «Здравоохранение» организация должна была поставить в Кандалакшскую ЦРБ передвижной мобильный комплекс для оказания помощи жителям маленьких населенных пунктов. Однако этого не произошло.

- В мае 2021 года между Кандалакшской ЦРБ и ООО «Медтрейд» был заключен договор на поставку передвижного медицинского диагностического рентгеновского кабинета на сумму 23 миллиона рублей. На момент проверки 75-дневный срок поставки оборудования истек, однако, мобильный медицинский комплекс в больницу не поставлен, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По факту выявленных нарушений прокуратура города внесла представление в адрес директора ООО «Медтрейд».

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