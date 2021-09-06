В Мурманской области кинокомпаниям выделили 10 миллионов рублей на рибейты

Конкурс на кинорибейты проводится в регионе с 2020 года. Фото: правительство МО

15 сентября в Мурманской области начнется прием заявок на получение кинорибейтов –субсидий из областного бюджета на производство фильмов на территории Мурманской области.

Сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, составляет 30% от общей суммы планируемых затрат на съемки в Заполярье, но не должна превышать 2 миллионов рублей.

- В этом году на рибейты выделено 10 миллионов рублей. Важное условие получения поддержки - завершение съемочного процесса в Мурманской области до 31 декабря 2021 года, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Заявки принимает Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который также окажет кинодеятелям организационную и консультационную поддержку. Все нужные документы можно найти на сайте центра, а также на ресурсах министерства культуры Мурманской области. Заявки на получение субсидий будут приниматься до 15 октября.

Конкурс на кинорибейты проводится в регионе с 2020 года. В прошлом году победителями стали четыре киноорганизации: «Студия Чеховъ» с сериалом «Иван», «Триафильм» и их картина «Кольская сверхглубокая», «Карго», снимавшая в Кировске сериал «Молоко», а также студия документальных фильмов «Рек.А» с кинопроектом «Море».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили деньги на съемки двух фильмов. Короткометражные ленты Полины Бурбан и Юлии Носаревой выиграли губернаторские гранты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru