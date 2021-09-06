Участники проекта "Танцы" будут сниматься в Кировске

Звезды телепроекта "Танцы" приехали на съемки фильма в Кировск. Фото: администрация Кировск

В Мурманской области активно снимают фильмы, как полнометражные, так и короткий метр. В Кировске идет работа над проектом "Танцы на костях". Его участниками стали те, кого многие запомнили как прошедших кастинг в проект "Танцы" на ТНТ,

Дмитрий Щебет, Юлиана Бухольц и Максим Нестерович уже прибыли в Мурманскую область и активно делятся снимками в своих Instagram.

- Съемки пройдут на месте бывшего кировского вокзала, - уточнили в администрации Кировска.

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