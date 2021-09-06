В Мурманске ночью избили женщину у торгового центра

Нападение произошло у торгового центра "Флагман". Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около двух часов ночи 6 сентября в паблике "Мурманск ДТП ЧП" появилась информация, что в Первомайском округе города напали на северянку.

- Напротив "Флагмана" у "Алькатраса" несколько малолеток избили женщину. Женщина была трезвая, - написал анонимный автор.

Эта информация нашла официальное подтверждение, но пока не по всем деталям.

- В полицию поступило заявление от пострадавшей северянки. На данный момент проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Личности нападавших пока не установлены.

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