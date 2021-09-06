Всего в Мурманской области от коронавируса привилась 231 тысяча человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области продолжает стабилизироваться ситуация с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

- На прошлой неделе было свернуто 62 ковидные койки, всего уже 169. На данный момент функционирует 1241 койка, в том числе 979 - с кислородом и 124 - с ИВЛ, - отметил Дмитрий Панычев.

В регионе работают 49 прививочных бригад, 33 из них - в подведомственных минздраву учреждениях. Всего в Мурманской области от коронавируса привилась 231 тысяча человек, 1700 человек - на минувших выходных в Ледовом дворце спорта.

56,5 тысячи северян были записаны на вакцинацию через "Госуслуги".

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