Всего в Мурманской области от коронавируса привилась 231 тысяча человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области продолжает стабилизироваться ситуация с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
- На прошлой неделе было свернуто 62 ковидные койки, всего уже 169. На данный момент функционирует 1241 койка, в том числе 979 - с кислородом и 124 - с ИВЛ, - отметил Дмитрий Панычев.
В регионе работают 49 прививочных бригад, 33 из них - в подведомственных минздраву учреждениях. Всего в Мурманской области от коронавируса привилась 231 тысяча человек, 1700 человек - на минувших выходных в Ледовом дворце спорта.
56,5 тысячи северян были записаны на вакцинацию через "Госуслуги".
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