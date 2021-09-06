В Мурманской области прошла метель

В Хибинах уже зафиксировали метель. Фото: vk.com/pogoda51

Начало сентября в Мурманской области больше похоже на октябрь. С пятницы, 3 числа, в регионе шли сильные дожди, которые сопровождались сильным ветром.

При этом на Кольском полуострове есть места, где уже зима. Речь идет о Хибинах.

- На высоте 550 метров снег уверенно лежит, до 400 метров он не добрался. А на 850 метрах уверенный минус и низовая метель. Зима подобралась очень близко, и горы наглядно это показывают, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

В ближайшее время потепления ждать не приходится.

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