В Мурманской области собрали 50 тонн мусора

Жители Мурманской области собрали 50 тонн мусора. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С пятницы, 3 сентября, в Мурманской области шел экологический марафон “Чистая Арктика: от родника до океана”. Волонтеры в разных населенных пунктах убирали территории у водных объектов.

Например, порядок наводили на территории будущих пляжей у авторынка в Мурманске и в Териберке. Также волонтеры собирали мусор у родников, у озера Имандра.

- Во время субботников собрали более 50 тонн мусора, - сообщили организаторы марафона в Мурманской области. - Субботниками не ограничились: во многих образовательных учреждениях прошли тематические экоуроки, в том числе на открытом воздухе. Например, в Краснощелье учителя вместе с детьми 3 сентября отправились на велосипедную прогулку к озеру Шомес, а в Кировске детям рассказали о пользе сортировки мусора во время похода к озеру Малый Вудъявр.

Амбассадором акции выступила известная телеведущая Ирена Понарошку.

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