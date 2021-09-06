Для жителей Мурманской области разработали льготную ипотеку

Жители Мурманской области с 2022 года смогут воспользоваться льготной ипотекой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2022 года в Мурманской области начнет действовать ряд мер поддержки для тех, кто хочет приобрести свое жилье в регионе.

Так, имеющие регистрацию в Заполярье северяне не старше 45 лет смогут воспользоваться льготной ипотекой.

- Главным в новых мерах станет компенсация в размере 2% процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на квартиры в новостройке, которую будем гасить на протяжении 10 лет. При сумме кредита до 3,5 миллиона рублей. То есть если вы берете ипотеку до 3,5 миллиона рублей под 7%, то 2% будем выплачивать за счет регионального бюджета. А если вы взяли ипотеку большего размера, то мы выплачиваем 2% от 3,5 миллиона рублей, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Программа будет действовать на строящиеся дома и новостройки.

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