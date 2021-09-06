Жителям Мурманской области дадут деньги на постройку и покупку дома

Жителям Мурманской области помогут получить свой дом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Мурманской области анонсировало расширение мер поддержки для развития жилищного строительства в регионе.

Так, в рамках программы "Дом в Арктике" можно будет получить субсидию на покупку готового дома, или его строительство с нуля, или приобретение сборных элементов. Субсидия составит 30%, но не более миллиона рублей. При этом заявитель должен иметь земельный участок в собственности и собственный капитал не менее 500 тысяч рублей.

- Эта программа будет органично сочетаться с "Гектаром Арктики", - отметил губернатор Андрей Чибис.

Площадь дома должна составлять не более 150 км.м, также будет действовать ряд ограничений по возрасту - заявителям не должно быть более 60 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыболовный магазин в Мурманске посетили известные актеры. Игорь Петренко и Павел Трубинер снимаются в сериале "Баренцево море" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru