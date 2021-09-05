Сильный ветер развернул водопад в Териберке

Водопад в Териберке столкнулся с сильным ветром.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С пятницы, 3 сентября, в Мурманской области северян на прочность испытывает сильный ветер. Не закончился он даже на выходных.
Жители Териберки, у которых на побережье ветер всегда еще сильнее, чем, например, в Мурманске, могли наблюдать в субботу, 4 сентября, интересную картину.
В паблике ""Моя Териберка" | интернет-газета" появилось видео Батарейского водопада, который сильный ветер иногда разворачивал назад. Даже не все местные жители могли наблюдать это завораживающее зрелище, но благодаря сети можно рассмотреть его в деталях.
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